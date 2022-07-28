У путіна підтвердили "грізні" плани пушиліна стосовно України

Речник путіна натякнув, що той не відмовився від планів повного захоплення України

Маячню ватажка "ДНР" дениса пушиліна, який напередодні у білоруському Бресті заявив, що настав час "звільняти російські міста" Київ, Полтаву, Одесу та інші, як виявилось, сприйняли всерйоз у керівництві рф. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.

Він зокрема сказав, що у кремлі "підтримують настрій на те, що потрібно загалом звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв". "І необхідно вжити заходів, які власне й вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у "ЛНР" та "ДНР", — цитує пєскова РІА "Новості".

Речник путіна також прокоментував заяву Палати представників Конгресу США про те, що росія втратила в України вбитими та пораненими уже понад 75 000 військових. Її він коротко охарактеризував словом "фейк". Варто зазначити, що останнім часом в росії фейками називають реальні факти про її провали в Україні. Навіть прийняли репресивний закон, за яким можна сісти в тюрму на 15 років.

Як повідомляв "Телеграф", агресивною заявою стосовно України сьогодні відзначився також російський сенатор андрій клішас. Він анонсував розгляд у маріонетковому парламенті рф анексії українських територій. За його словами, це буде пріоритетною задачею держдуми під час осінньої сесії.