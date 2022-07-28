У путина подтвердили "грозные" планы пушилина в отношении Украины

Спикер путина намекнул, что тот не отказался от планов полного захвата Украины

Бред главаря "ДНР" дениса пушилина, который накануне в белорусском Бресте заявил, что пора "освобождать российские города" Киев, Полтаву, Одессу и другие, как оказалось, восприняли всерьез в руководстве рф. Об этом заявил спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

Он в частности сказал, что в кремле "поддерживают настроение на то, что нужно в целом освобождать Украину от всяческих проявлений неонацистских настроений". "И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР"", — цитирует пескова РИА "Новости".

Спикер путина также прокомментировал заявление Палаты представителей Конгресса США о том, что россия потеряла в Украине убитыми и ранеными уже более 75 000 военных. Ее он коротко охарактеризовал словом "фейк". Следует отметить, что в последнее время в россии фейками называют реальные факты ее провалов в Украине. Даже приняли репрессивный закон, по которому можно сесть в тюрьму на 15 лет.

Как сообщал "Телеграф", агрессивным заявлением по отношению к Украине сегодня отметился также российский сенатор андрий клишас. Он анонсировал рассмотрение в марионеточном парламенте россии аннексии украинских территорий. По его словам, это станет приоритетной задачей госдумы во время осенней сессии.