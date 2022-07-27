Біжіть, поки можете: Подоляк жорстко звернувся до росіян після атаки на Антонівський міст

Третього попередження, каже радник Єрмака, росіяни від ЗСУ не отримають

Ракетну атаку українських військових на Антонівський міст у Херсоні вночі 27 липня не залишили поза увагою вітчизняні політики. Так, наприклад, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував росіянам якнайшвидше забратися з тимчасово окупованого Херсона, поки у них ще залишається подібна можливість.

Своїми роздумами щодо цього він поділився в особистому Twitter-акаунті в середу вранці. Для повноти ефекту чиновник навіть процитував українського письменника Миколу Гоголя, трохи змінивши одну із найзнаменитіших цитат.

Подоляк запропонував російським солдатам вчитися вплав перетинати головну річку України, інакше врятуватися від гніву наших захисників у них не буде шансів. Або — як варіант — встигнути втекти з Херсона до того, як ЗСУ розпочнуть операцію щодо його звільнення.

"Рідкісний птах ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра, — пожартував чиновник. —Можна, звичайно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш".

Також Михайло Подоляк наголосив, що часу на роздуми в окупантів залишилося не так багато. Адже третього попередження від українських військовослужбовців навряд чи варто чекати.

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Зазначимо, раніше "Телеграф" зібрав усю останню інформацію, відому про стан Антонівського мосту у Херсоні. Окупанти намагаються довести, що у ЗСУ нічого не вийшло, проте навіщось закрили проїзд по переправі.

Варто зазначити, що удар по мосту розлютив багатьох російських окупантів. Так, що вони почали загрожувати розширити зону своєї "спецоперації" аж до Одеси.