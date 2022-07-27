Бегите, пока можете: Подоляк жестко обратился к россиянам после атаки на Антоновский мост

Третьего предупреждения, говорит советник Ермака, россияне от ВСУ не получат

Ракетная атака украинских военных на Антоновский мост в Херсоне ночью 27 июля не оставили без внимания отечественные политики. Так, к примеру, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил россиянам побыстрее убраться из временно оккупированного Херсона, пока у них еще остается подобная возможность.

Своими размышлениями по этому поводу он поделился в личном Twitter-аккаунте в среду утром. Для полноты эффекта чиновник даже процитировал украинского писателя Николая Гоголя, чуть изменив одну из наиболее знаменитых цитат.

Подоляк предложил российским солдатам учиться вплавь пересекать главную реку Украины, иначе спастись от гнева наших защитников у них не будет шансов. Или же — как вариант — успеть сбежать из Херсона до того, как ВСУ начнут операцию по его освобождению.

"Редкая птица ВЫЛЕТИТ из середины Днепра, — пошутил чиновник. — Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не сбежишь".

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что времени на раздумья у оккупантов осталось не так много. Ведь третьего предупреждения от украинских военнослужащих вряд ли стоит ждать.

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Отметим, ранее "Телеграф" собрал всю последнюю информацию, известную о состоянии Антоновского моста в Херсоне. Оккупанты пытаются доказать, что у ВСУ ничего не получилось, однако зачем-то закрыли проезд по переправе.

Стоит отметить, что удар по мосту разозлил многих российских оккупантов. До той степени, что они начали грозить расширить зону своей "спецоперации" вплоть до Одессы.