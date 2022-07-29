Еленовку обстреляли сами оккупанты: СБУ нашла и показала доказательства

Таким образом, вражеская армия пыталась скрыть преступления, которые она совершала в отношении пленных

Служба безопасности Украины нашла очередное подтверждение того, что колонию в Еленовке Донецкой области, где содержали в плену украинских военных, обстреляли именно российские оккупанты. Они и сами говорят об этом в разговорах со своими близкими.

Один из таких телефонных разговоров удалось перехватить сотрудникам СБУ. В нем боевик четко говорит о том, что около колонии с пленными стреляли российские "Грады", а перед тем защитников "Азовстали" умышленно перевели в отдельный корпус.

Российский военный сообщил о том, что диверсию в Еленовке совершили сами россияне. По его словам, около 22:00 28 июля в 100 метрах от колонии начал работать "Град", выпускавший по 10 ракет в сторону позиций ВСУ, а после этого в колонии раздались взрывы. Всего, по свидетельству россиянина, было выпущено 30 ракет, после которых последовало три взрыва. Россияне хотели выдать трагедию в Еленовке таким образом, будто бы это ВСУ попали туда из РСЗО Himars, но окна в помещении колонии остались целыми, а на месте прилетов не осталось характерных следов от снарядов. Местные жители также говорят, что они не слышали характерного свиста ракет около колонии в Еленовке и тем более не видели, чтобы какие-нибудь снаряды запускались со стороны Украины.

Такое положение вещей наталкивает на мысль, что россияне могли убить десятки украинских военнопленных в Еленовке взрывчаткой, которую разместили в помещении колонии. Об этом говорит и российский военный.

"В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией", — добавили в СБУ.

Между тем, пророссийские Telegram-каналы, сами того не подозревая, опубликовали очередное доказательство своей причастности к убийству пленных в Еленовке. На него обратил внимание Денис Казанский.

"Российские пропагандисты признают, что ни один сотрудник колонии не пострадал, что было бы невозможно, если бы обстрел для них был неожиданным. Эту массовую кару пленных россияне спланировали заранее", — написал Казанский и прикрепил скрин с сообщением канала Zwezdanews, которое перепостил топ-пропагандист кремля владимир соловьев.

Еще одно подтверждение лжи россиян нашел советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он в собственном Telegram-канале написал, что специалисты-пиротехники также говорят о том, что взрыв произошел в помещении самой колонии.

"Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела. Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько похоже на попытку убрать следы преступления после произошедших в здании событий. Один из главных признаков — люди в здании не разбросаны, как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара", — написал Арестович.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что это было заранее спланированное россиянами преступление и он точно не останется безнаказанным.