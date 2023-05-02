Его может не хватить: Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ (видео)

Кулеба говорит, что его борьба направлена против нарративов, что якобы в какой-то момент нужно будет сдаться

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил свое недавнее заявление по поводу того, что контрнаступление ВСУ не будет решающей битвой в этой войне. Он считает, что подобных операций нашей стране может понадобится несколько.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "1+1".

Он отметил, что сделал такое заявление потому, что в некоторых странах сложилось мнение, что грядущее контрнаступление — это решающая битва, и если она не удастся, то военным путем якобы достичь победы не получится.

"Есть люди даже в некоторых дружественных нам странах, которые говорят, что это является последним и решающим боем. И если Украине что-то не удастся, значит, военным путем добыть победу невозможно и нужно идти на уступки. Поэтому, я всем говорю, вбиваю в голову, но дипломатичными инструментам, что решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба говорит, что его борьба направлена против нарративов, что якобы в какой-то момент нужно будет сдаться. По его словам, возможно, Украине понадобится еще одно контрнаступление, однако даже если эта битва по итогу окажется решающей, говорить об этом нужно в конце, а не перед ней.

Напомним, ранее мы писали о том, что последние поражения российских оккупантов на фронте, в частности на Бахмутском направлении, могут привести к тому, что рф сделает очередной "жест доброй воли".

Также мы сообщали о том, почему контрнаступление ВСУ еще не началось.