"Слуга народа" в Киевской области "трещит по швам". Новым главой облсовета будет представитель ЕС, — экс-нардеп

Киевщина – не единственный регион, где "слуги" начали терять доверие

Представители партии "Слуга народа" лишаются влияния в Киевском областном совете. Главой облсовета вместо представительницы "слуг" Натальи Гунько станет представитель "Европейской солидарности", которая требует отставки Гунько. Об этом сообщил экснардеп и политический эксперт Александр Черненко в своем посте на Facebook.

"Слуги народа" в Киевской области распались. На днях – избрание нового главы облсовета. Политическая сила "зеленых" в центральном регионе Киевской области трещит по швам. Уже 8 мая главу совета от "Слуг народа" Наталью Гунько отправят в отставку. Произойдет это по требованию депутатов Киевского облсовета от "Европейской солидарности". Соответствующие подписи депутатов уже поданы. Вполне логично, что совет возглавит представитель ЕС. Во-первых, это самая большая фракция. Во-вторых, заместитель председателя облсовета – от ЕС", — пишет Черненко.

По словам Александра Черненко, Киевщина – не единственный регион, где "слуги" начали терять доверие.

"Громкие скандалы, коррупция, пренебрежение законом и тому подобное не проходят бесследно. Сейчас к этому набору добавились и ссоры внутри партии. Вопрос отсутствия консенсуса внутри "слуг" и политическая утрата важного региона свидетельствуют о кризисе внутри всей партийной структуры. Уже сегодня ряд слуг понимают, что это их последняя каденция и начало завершения политической карьеры в партии президента. Поэтому многие из них ищут убежища в других политсилах", – резюмировал Черненко.