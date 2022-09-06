Мобілізація в Україні: ще двом категоріям чоловіків пропонують дати відстрочку

Вихователі та тренери виконують важливу суспільну роль, стверджується у законопроекті

Процес загальної мобілізації, який Верховна Рада разом із воєнним станом продовжила до 21 листопада, постійно зазнає змін. Так днями було введене в дію рішення про мобілізацію на потреби армії автотранспорту фізичних осіб. Натомість у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує звільнити від призову ще дві категорії чоловіків, які працюють з дітьми.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту №7726, його автори закликають задля забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури і спорту та дошкільних навчальних закладів не призивати вихователів дитячих садків та тренерів (тренерів-викладачі) закладів фізичної культури і спорту державної, або комунальної форми власності. "Навіть у мирний час у багатьох з таких закладів є проблеми із заповненням педагогічно-викладацьких вакансій, а коли велика частина наших співгромадян змушена була виїхати за кордон в якості біженців, ці кадрові проблеми загострились. Тому виглядає логічним і доцільним включити названі педагогічно-викладацькі категорії до числа тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у записці.

Єдина умова, яку ставить вихователям і тренерам законопроект, це зайнятість за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Тим з них, хто уже воює в лавах ЗСУ, пропонують надати можливість звільнитись з військової служби за власним бажанням, щоби повернутись до звичної діяльності. При цьому за даними категоріями пропонують залишити право призиватись добровільно. Необхідність цього рішення обгрунтовується тим, що вихователі та тренери "виконують важливі соціальні функції – зокрема, з оздоровлення та позитивного виховання підростаючого покоління".

Як повідомляв "Телеграф", підставою для звільнення від мобілізація можуть стати сімейні обставини – опубліковано повний їх перелік.