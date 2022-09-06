Мобилизация в Украине: еще двум категориям мужчин предлагают дать отсрочку

Воспитатели и тренеры играют важную общественную роль, утверждается в законопроекте

Процесс общей мобилизации, который Верховная Рада вместе с военным положением продлила до 21 ноября, постоянно претерпевает изменения. Так на днях было введено в действие решение о мобилизации на нужды армии автотранспорта физических лиц. В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить от призыва еще две категории мужчин, работающих с детьми.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №7726, его авторы призывают для обеспечения стабильной работы заведений физической культуры и спорта и дошкольных учебных заведений не призывать воспитателей детских садов и тренеров (тренеров-преподавателей) заведений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности. "Даже в мирное время у многих из таких заведений есть проблемы с заполнением педагогически преподавательских вакансий, а когда большая часть наших сограждан вынуждена была уехать за границу в качестве беженцев, эти кадровые проблемы обострились. Поэтому выглядит логичным и целесообразным включить названные педагогически преподавательские категории в число тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в записке.

Единственное условие, которое ставит воспитателям и тренерам законопроект, это занятость по основному месту работы не менее 0,75 ставки. Тем, кто уже воюет в рядах ВСУ, предлагают предоставить возможность уволиться с военной службы по собственному желанию, чтобы вернуться к привычной деятельности. При этом за данными категориям предлагают оставить право призываться добровольно. Необходимость этого решения обосновывается тем, что воспитатели и тренеры "выполняют важные социальные функции – в частности, по оздоровлению и положительному воспитанию подрастающего поколения".

Как сообщал "Телеграф", основанием для освобождения от мобилизации могут стать семейные обстоятельства – опубликован полный их перечень.