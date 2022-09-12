Отсрочка от мобилизации еще на два месяца: кто может получить и что для этого нужно

Власти сообщают, что продлить срок действия отсрочки можно только один раз

Процесс всеобщей мобилизации в Украине продолжается, однако власти пошли на уступки гражданам, которые еще в марте-апреле получили возможность временно не вступать в ряды ВСУ, — им разрешили в последний раз продлить срок отсрочки на два месяца.

В Минэкономики объяснили, каким образом военнообязанные мужчины могут продлить отсрочку от призыва на службу во время мобилизации.

Как на 2 месяца продлить отсрочку от мобилизации

Такую возможность имеют работники предприятий, которые обеспечивают бесперебойную работу "трудового фронта" — в экономическом и государственном секторах. Для этого руководителям предприятий рекомендуют:

проанализировать необходимость продления срока отсрочок от мобилизации своих работников;

представить в орган государственной власти новые предложения по бронированию военнообязанных, которым следует продлить отсрочку, предоставленную в марте-апреле 2022 года и указать в ней следующую информацию: дату, номер и название решения Минэкономики о бронировании военнообязанных работников и обоснование необходимости продления срока действия отсрочки

При этом работникам предприятий, которые получили отсрочку от мобилизации в марте-апреле, а по состоянию на сентябрь уволились с работы, аннулируют документ, временно освобождаемый от призыва.

В Минэкономики также отметили, что "повторное продление срока отсрочки не допускается".

"Ответственность за включение военнообязанных в Предложения и организацию их бронирования на период мобилизации и военное время возлагается на руководителей органов государственной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций", — добавили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще двум категориям мужчин предлагают дать отсрочку от мобилизации.