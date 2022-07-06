Бразильська модель і снайперка загинула в Україні – що про неї відомо

Жінка служила у лавах ЗСУ, допомагала рятувальникам і планувала випустити книжку про свій досвід

Білоруський добровольчий полк Кастуся Калиновського оплакує втрату комбата Івана "Бреста" Марчука, але це не всі нові втрати серед іноземців, що стали на захист України. Так стало відомо, що у Харкові від російського обстрілу загинула бразильська модель Таліта ду Вале, яка три тижні тому вступила до лав ЗСУ в якості снайперки.

Як пише видання Daily Mail, 39-річна ду Вале ще до приїзду в Україну мала чималий досвід роботи в гуманітарних місіях за кордоном. Зокрема жінка воювала в Іраку із терористами ІДІЛ. Свою участь в операціях вона документувала для Youtube-каналу та TikTok. В Україні вона спершу попрацювала у Києві, а потім переїхала до значно менш спокійного Харкова. Там вона виконувала не тільки бойові задачі, але й була рятувальницею.

Таліта ду Вале

Бразильянка стала жертвою російського ракетного удару. Одна з ракет поцілила у будівлю, в укритті якої переховувалась ду Вале. У бункері почалася пожежа і жінка задихнулась димом. Разом з нею загинув ще один громадянин Бразилії – 40-річний Дуглас Буріго. Він повернувся до укриття, щоби знайти Таліту.

Відомо, що ду Вале в юності вивчала юриспруденцію, але згодом захопилась акторством і моделінгом, а також військовою справою. Окрім того, вона працювала в організаціях, які займаються порятунком тварин.

Бойовий досвід бразильської снайперки в Україні мав лягти в основу книжки. Ду Вале співпрацювала з письменником, який мав перетворити її будні, як бійця ЗСУ на текст.

Нагадаємо, під Харковом зазнав у бою поранень засновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.