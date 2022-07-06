Біля кордону під Білгородом обстріляли авто прикордонників росії - у всьому звинувачують Україну

В результаті обстрілу, начебто з боку України, одна людина загинула

У росії пропагандисти заявили, що на території Білгородської області прикордонники нібито піддалися нападу з боку України.

Як повідомляє російський Телеграм-канал SHOT, один автомобіль, в якому знаходився службовець невідомі розстріляли зі стрілецької зброї та гранатомет, а на інший транспортний засіб із росіянином усередині начебто скинули бомбу.

У росії наголошують, що перша машина із прикордонником рухалася неподалік українського кордону, приблизно за 400 метрів від нього, коли по ній нібито відкрили вогонь. Також зазначається, що в результаті обстрілу одна людина отримала смертельні поранення, а ще троє — госпіталізовані до медичного закладу із травмами різного ступеню тяжкості.

"У другому уазику, на який було здійснено атаку з квадрокоптера, було двоє. Вони не постраждали. Пошкодило тільки машину", – зазначається в тексті Телеграм-каналу.

Варто відзначити, що пізніше з'явилася ще одна версія обстрілу. Як повідомив російський Mash, польовий пункт російських прикордонників у районі села Червона Яруга Білгородської області, нібито атакували українські ДРГ.

Згідно з попередньою інформацією, вогонь, було відкрито з далекої відстані. Стріляли, ймовірно, з гвинтівки Barrett M82. В результаті отриманого поранення один із росслужбовців помер.

Після особовий склад обстріляли з АГС-17 "Полум'я". Поранення отримали ще кілька працівників.

Додамо також, що в Україні інформацію щодо обстрілу ще не прокоментували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилося чергове відео, яке спростовує російську пропаганду та обвинувачення українських Збройних сил у обстрілі Донецької області.