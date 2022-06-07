"Стріляють тут же!" З'явилося відео, що доводить обстріл Донецька окупантами

Жителі окупованих територій вже не вірять у пропаганду рф

В окупованому Донецьку, який близько тижня тому обстріляла нацистська армія російської федерації, знову прогриміла серія вибухів. Цього разу під удар ворога потрапили Калінінський та Ленінський райони міста, жителі яких вже відмовляються вірити байкам рф, яка систематично звинувачує в обстрілах українські Збройні сили.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомив Телеграм-канал "Типовий Донецьк", оприлюднивши фото та відео очевидців обстрілу. За словами місцевих жителів, обстріл ведеться саме в Донецьку, а не за його межами, тож вірити пропагандистам, які по телевізору вбивають у голови жителям окупованих територій, що їх бомбить ЗСУ, не варто.

"Стріляють тут же, і прилітає тут бл**ь, хто там за новинами каже, що хтось інший е**шить? Чути ж тут", — говорить житель міста, якому вдалося зняти відео обстрілу.

Зверніть увагу, що на відео присутня ненормативна лексика!

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Обстріл житлових районів Донецька

У коментарях під публікацією українці саркастично відзначають, що жителям Донецька потрібно звикати до життя під обстрілами, мовляв "саме цього ви і хотіли".

Дехто відмічає, що українці ніколи б не стали бомбити жителів своєї ж держави, адже всім у цій країні жити далі і відбудовувати її доведеться також спільними зусиллями, натомість росії — байдуже.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неспокійно останніми днями в українському Миколаєві, де російська армія знову завдала ракетних ударів по одному з житлових районів міста, в результаті чого там спалахнула масштабна пожежа.