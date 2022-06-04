Новий обстріл Миколаєва, над містом дим: що відомо (відео, фото)

Миколаїв зазнав нових обстрілів

У Миколаєві після обстрілів з боку окупантів розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. За свідченнями очевидців, окупанти завдали ударів по одному з районів міста, після чого там помітили щонайменше п’ять вогнищ.

Вони також повідомили, що спостерігається дуже потужний стовп диму, а також відчувається сильний запах гару, через що мешканців потерпілого району закликали закрити вікна.

Варто зазначити, що дим бачили навіть мешканці Миколаївщини.

Як повідомляв раніше мер міста Олександр Сенкевич, окупанти вранці завдали ударів по Корабельному району міста, через що постраждали житлові багатоповерхівки. Станом на 15:00 було відомо про трьох загиблих та ще чотирьох поранених. За словами міського голови, ударами було пошкоджено три багатоповерхові будинки.

До цього обстрілу також зазнала Одеса, за якою росіяни запустили крилату ракету. За даними оперативного командування "Південь", вибух пошкодив будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. Повідомлялося також про двох постраждалих.