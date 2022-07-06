Військові назвали нову мету ракетних атак росіян на півдні: подробиці

У міру просування українських захисників на південній лінії фронту росіяни стають все більш розлюченими

Російські загарбники, нещодавно зазнавши поразки з вивезенням українського зерна до Туреччини, вирішили вжити нових заходів щодо блокування портів нашої країни в Чорному морі. За інформацією оперативного командування "Південь", однією з пріоритетних цілей ракетних ударів для рф сьогодні стала портова інфраструктура.

Як зазначають військовослужбовці у свіжому зведенні даних, росіяни регулярно намагаються атакувати різні склади, елеватори та сховища із зерновими, щоб ускладнити проблему світового голоду. Головна мета таких провокацій — спробувати відновити позиції росії у світі за допомогою нового методу тиску як на Україну, так і на західне співтовариство.

Свої цинічні атаки російські окупанти намагаються пояснити нібито необхідністю знищити "скупчення військової техніки". Також у роспропаганди почастішали заяви щодо провокацій, які стосуються застосування отруйних речовин.

Для того, щоб мати успіхи у подібних маніпуляціях та атаках, росіяни регулярно змінюють склади та кількість кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі. Таким чином, станом на ранок 6 липня, в акваторії моря знаходилося три надводні носії і один великий десантний корабель, а також два підводні човни.

Загальна кількість крилатих ракет, що можуть бути випущені цими суднами, — 32 снаряди. Тому загроза із моря залишається серйозною, сигнали тривог ігнорувати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росія намагалася видати крадіжку зерна із тимчасово окупованого Бердянська за "розблокування" портів. Проте їхньому цинізму з вивезенням зернових у "дружні країни" не повірило цивілізоване суспільство.