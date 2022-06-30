Окупанти вивезли тисячі тонн зерна з Бердянська та зробили цинічну заяву

Крадене українське зерно передадуть "дружнім країнам"

Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованого Бердянська перше судно із тисячами тонн зерна.

Про це вранці у четвер, 30 червня, з посиланням на окупаційну "владу" тимчасово непідконтрольних Україні районів Запорізької області інформують російські пропагандисти.

"З порту в Бердянську після кількох місяців простою пішло перше судно з 7 тис тонн зерна, які відправлені до дружніх країн", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти додали, що на сьогоднішній день бердянський порт і бухта нібито повністю безпечні, а суховантаж із зерном супроводжують кораблі та катери Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту рф.

Варто зауважити, що раніше росія не могла вкрасти українське зерно, оскільки порт був замінований, тому останні місяці в районі бердянського порту проводилися роботи з розмінування і регулярно лунали вибухи.

Як повідомляв "Телеграф", росія системно веде роботу зі створення в Україні нового голодомору. Для цього вже не перший місяць із тимчасово окупованих районів вивозиться зерно до Криму, а звідти кораблями до інших країн.

Також обстрілюються поля та сільгосппідприємства. Лише вранці 30 червня було знищено склад із 40 тоннами зерна під Кривим Рогом.