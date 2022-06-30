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На Дніпропетровщині росіяни зробили ще один крок до нового голодомору для українців

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Без руйнувань окупанти обійтися не можуть Новина оновлена 30 червня 2022, 08:20
Без руйнувань окупанти обійтися не можуть

Прицільно знищується мирна інфраструктура України

Дніпропетровська область вже котрий день перебуває під постійним вогнем противника. Так, рано-вранці 30 червня з різних видів зброї було обстріляно Зеленодльську громаду, що у Криворізькому районі. На жаль, внаслідок "прильоту" на одне з місцевих підприємств спалахнула пожежа.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резниченка, весь удар на себе прийняв склад, де зберігалося зерно. Попередні підрахунки говорять про знищення щонайменше 40 тонн зернових. Це є черговим підтвердженням військових злочинів російських окупантів, які сподіваються залишити українців без продовольства.

Пожежа у Зеленодольську спалахнула після гучного вибуху, яким ознаменувався "приліт" російського снаряда. За попередніми даними, постраждалих та загиблих людей немає.

Зеленодольськ на карті України
Зеленодольськ на карті України

"Що ворог хотів там "демілітаризувати", я не розумію, адже це був просто склад із зерном", — зазначив Резниченко у своєму Telegram.

Зеленодольськ обстріл 30.06.2022
Ось так виглядають залишки складу із зерном у Зеленодольську
Зеленодольськ обстріл 30.06.2022
Рятувальникам додалося роботи

Також чиновник зазначив, що росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії центром села Велика Костромка. Масштаб руйнувань уточнюється, як і кількість можливих жертв.

В решті районів Дніпропетровщини, згідно з заявами Валентина Резниченка, ніч минула спокійно.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав подробиці обстрілу Дніпра, внаслідок якого загинуло двоє людей. Росіяни випустили ракету по звичайниму СТО, де в той момент знаходилися працівники та клієнти. Мер Дніпра Борис Філатов вважає таку поведінку окупантів терором.

Теги:
#Пожежа #Обстріл #Дніпропетровська область #Валентин Резниченко