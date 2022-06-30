На Дніпропетровщині росіяни зробили ще один крок до нового голодомору для українців

Прицільно знищується мирна інфраструктура України

Дніпропетровська область вже котрий день перебуває під постійним вогнем противника. Так, рано-вранці 30 червня з різних видів зброї було обстріляно Зеленодльську громаду, що у Криворізькому районі. На жаль, внаслідок "прильоту" на одне з місцевих підприємств спалахнула пожежа.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резниченка, весь удар на себе прийняв склад, де зберігалося зерно. Попередні підрахунки говорять про знищення щонайменше 40 тонн зернових. Це є черговим підтвердженням військових злочинів російських окупантів, які сподіваються залишити українців без продовольства.

Пожежа у Зеленодольську спалахнула після гучного вибуху, яким ознаменувався "приліт" російського снаряда. За попередніми даними, постраждалих та загиблих людей немає.

Зеленодольськ на карті України

"Що ворог хотів там "демілітаризувати", я не розумію, адже це був просто склад із зерном", — зазначив Резниченко у своєму Telegram.

Ось так виглядають залишки складу із зерном у Зеленодольську

Рятувальникам додалося роботи

Також чиновник зазначив, що росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії центром села Велика Костромка. Масштаб руйнувань уточнюється, як і кількість можливих жертв.

В решті районів Дніпропетровщини, згідно з заявами Валентина Резниченка, ніч минула спокійно.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав подробиці обстрілу Дніпра, внаслідок якого загинуло двоє людей. Росіяни випустили ракету по звичайниму СТО, де в той момент знаходилися працівники та клієнти. Мер Дніпра Борис Філатов вважає таку поведінку окупантів терором.