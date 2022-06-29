У Дніпрі пролунали нові вибухи: що відомо (фото та відео)
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Кошти ППО все ще на варті спокою мирних громадян
Ранок середи, 29 червня, став дуже неспокійним для багатьох українців. Майже одразу після ракетного удару по Миколаєву сигнал повітряної тривоги спрацював і на Дніпропетровщині. Йому передували кілька вибухів в області, а потім окупанти знову ризикнули позаратися на Дніпро.
Подробиці повідомляють місцеві новинні Telegram-канали, передає "Телеграф". Інформація з’являється дуже оперативно, але вельми дозовано, люди намагаються не афішувати місця, де було зафіксовано сліди атаки російських окупантів.
Приблизно о пів на десяту дніпровський сегмент соцмереж наповнився даними про нові вибухи. Про них повідомляли мешканці Синельківського району області. Деякі джерела стверджують, що лякатися нічого — начебто це українські вибухотехніки позбулися касетного боєприпасу, який дістався України за допомогою РСЗВ "Торнадо С".
Інші ж діляться знімками характерної хмаринки у небі, говорячи про роботу засобів ППО на Дніпропетровщині.
За пів години після цього серія вибухів прокотилася самим Дніпром. Сигнал повітряної тривоги по всій області пролунав за кілька хвилин.
Очевидці публікують фото та відео з великою хмарою диму на пів неба. За попередньою інформацією, наші хлопці, які розпоряджаються засобами ППО, успішно знищили ворожий безпілотник.
Також каналами новин пройшла інформація, що в небо підняли українську авіацію. Станом на 10:12 на Дніпропетровщині вже пролунав відбій тривоги.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якими наслідками обернувся для дніпрян ракетний удар, скоєний росією напередодні, 28 червня.
Також ми докладно розповідали про те, що відбувається в Миколаєві, де російські снаряди зачепили житлову багатоповерхівку.