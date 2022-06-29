У Миколаєві ракети зачепили житлову багатоповерхівку, є жертви (оновлено)

Через атаку російських окупантів загинуло щонайменше двоє місцевих жителів

Вибухи, які струснули Миколаїв зранку 29 червня, стали причиною руйнування житлового багатоповерхового будинку в одному з районів міста. Наразі на місці працюють рятувальні бригади, які складаються з медичних працівників та співробітників рятувальної служби.

Крихти інформації про події в Миколаєві "Телеграф" зібрав з офіційних джерел та місцевих новинних Telegram-каналів. Перші зацензуренні знімки було викладено в мережу пабликом "Новини Миколаєва Україна Війна".

Судячи з наявних фотографій, ракета значно пошкодила місцеву п’ятиповерхівку, в якій, звичайно ж, під час влучання знаходилися мирні містяни. На місці працюють рятувальники.

Для того, щоб не наражати ще й їхні життя на небезпеку, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив не викладати фото та відео з місця інциденту. Ми публікуємо виключно зацензуренні та попередньо максимально обрізані фрагменти знімків, щоб читачам просто вдалося оцінити масштаб руйнувань.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, станом на 7:49 було відомо про трьох поранених та двох загиблих. Також поранення отримав і один із співробітників ДСНС.

UPD: станом на 8:20 відомо про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки вчорашньої атаки на Дніпропетровщину. Як виявилося, удар ракети по СТО у Дніпрі вартував життя двом людям.