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У Миколаєві ракети зачепили житлову багатоповерхівку, є жертви (оновлено)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Знімки з місця події доводиться цензурувати заради безпеки рятувальників Новина оновлена 29 червня 2022, 08:27
Знімки з місця події доводиться цензурувати заради безпеки рятувальників

Через атаку російських окупантів загинуло щонайменше двоє місцевих жителів

Вибухи, які струснули Миколаїв зранку 29 червня, стали причиною руйнування житлового багатоповерхового будинку в одному з районів міста. Наразі на місці працюють рятувальні бригади, які складаються з медичних працівників та співробітників рятувальної служби.

Крихти інформації про події в Миколаєві "Телеграф" зібрав з офіційних джерел та місцевих новинних Telegram-каналів. Перші зацензуренні знімки було викладено в мережу пабликом "Новини Миколаєва Україна Війна".

Судячи з наявних фотографій, ракета значно пошкодила місцеву п’ятиповерхівку, в якій, звичайно ж, під час влучання знаходилися мирні містяни. На місці працюють рятувальники.

Миколаїв вибухи 29.06.2022

Для того, щоб не наражати ще й їхні життя на небезпеку, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив не викладати фото та відео з місця інциденту. Ми публікуємо виключно зацензуренні та попередньо максимально обрізані фрагменти знімків, щоб читачам просто вдалося оцінити масштаб руйнувань.

Миколаїв вибухи 29.06.2022
Миколаїв вибухи 29.06.2022

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, станом на 7:49 було відомо про трьох поранених та двох загиблих. Також поранення отримав і один із співробітників ДСНС.

UPD: станом на 8:20 відомо про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки вчорашньої атаки на Дніпропетровщину. Як виявилося, удар ракети по СТО у Дніпрі вартував життя двом людям.

Теги:
#Миколаїв #Війна #Вибухи #Багатоповерхівка