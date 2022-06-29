Загинули мирні люди: у Дніпрі під завалами знайшли тіла жертв ракетного удару
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Цивільних сподівалися врятувати живими
Внаслідок ракетного удару, який 28 червня завдали по ряду об’єктів у Дніпрі, загинули двоє людей.
Їхні тіла знайшли під завалами автотранспортного підприємства працівники рятувальної служби, повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, під завалами знайшли тіла двох цивільних — чоловіка та жінки.
"Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", — пише Резніченко.
Також на місці подій знайшли уламки російської ракети "Калібр". Шість таких ракет військові рф випустили по Дніпропетровській області, проте половину з них вдалося збити системам протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що дві ракети вдарили по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству в Дніпрі, — мер міста Борис Філатов говорив, що було зруйновано СТО "Автодизель".
Як повідомляв "Телеграф", із самого ранку 29 червня росіяни завдали серію ракетних ударів по Миколаєву з боку окупованого Херсона.