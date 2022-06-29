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Загинули мирні люди: у Дніпрі під завалами знайшли тіла жертв ракетного удару

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Серію ракетних ударів по Дніпропетровщині росіяни завдали 28 червня Новина оновлена 29 червня 2022, 07:43
Серію ракетних ударів по Дніпропетровщині росіяни завдали 28 червня

Цивільних сподівалися врятувати живими

Внаслідок ракетного удару, який 28 червня завдали по ряду об’єктів у Дніпрі, загинули двоє людей.

Їхні тіла знайшли під завалами автотранспортного підприємства працівники рятувальної служби, повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, під завалами знайшли тіла двох цивільних — чоловіка та жінки.

"Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", — пише Резніченко.

Також на місці подій знайшли уламки російської ракети "Калібр". Шість таких ракет військові рф випустили по Дніпропетровській області, проте половину з них вдалося збити системам протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що дві ракети вдарили по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству в Дніпрі, — мер міста Борис Філатов говорив, що було зруйновано СТО "Автодизель".

СТО "Автодизель" на карті Дніпра
СТО "Автодизель" на карті Дніпра

Як повідомляв "Телеграф", із самого ранку 29 червня росіяни завдали серію ракетних ударів по Миколаєву з боку окупованого Херсона.

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