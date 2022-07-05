Вогонь та руйнування у Миколаєві: ексклюзивні фото наслідків ракетного обстрілу міста

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на місці ударів

У вівторок, 5 липня, на 132-й день повномасштабного вторгнення росії окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії, де й досі працювали співробітники ДСНС України.

Повідомляється, що після попадання в об’єкти військової та цивільної інфраструктури виникли дві пожежі. Одна ліквідована на площі 1000 кв. м. До гасіння залучалися 63 особи, 15 одиниць техніки. Другу пожежу, площею 120 кв. м, загасили 14 пожежників та 2 одиниці техніки ДСНС.

"Горіти вам у пеклі, ₚуZZкіє, за все, що ви творите на нашій землі", — написали в пресслужбі ДСНС у Миколаївській області.

Наслідки ударів по Миколаєву

Фото: Євген Завгородній

Зазначимо, внаслідок обстрілу житлових будинків та військових на Миколаївщині 5 липня загиблих, на щастя, немає, а поранення постраждалих виявилися легкими.

Раніше повідомлялося, що 29 червня загарбники варварськи обстріляли Миколаїв, поціливши ракетою у житловий багатоповерховий будинок. Повідомляється, що окупанти випустили по місту понад 10 ракет. 28 червня ворожа ракета поцілила у Центральний стадіон Миколаєва.