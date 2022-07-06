Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки: але є "але"

На думку Шольца, гарантіями мають передбачатися "високоефективні санкції проти рф"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно був в Україні з офіційним візитом, прокоментував питання гарантій безпеки для нашої країни. Німецький політик поки не може їх конкретизувати, адже хоче говорити з союзниками в НАТО.

Про це у середу, 6 липня, повідомило німецьке видання Sueddeutsche. Зазначається, що Шольц говорив про це під час виступу перед депутатами Бундестагу.

За словами Шольца, Німеччина не відмовляється від своїх слів про те, що долучиться до гарантій безпеки для України, однак мова не йтиме про автоматичну військову допомогу в разі нападу. Він додав, що конкретні гарантії зараз обговорюють з країнами-партнерами та офіційним Києвом, але вже зараз точно відомо, що вони не можуть бути "такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору".

Представник ФРН висловив думку, що безпекові гарантії для України мають "пристосовуватися до конкретної ситуації" й передбачати "високоефективні санкції проти росії".

Нагадаємо, що тема гарантій безпеки для України обговорюється від початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, у квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що гарантами української безпеки можуть стати сім країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гарантії безпеки України від інших країн не замінять курсу на вступ до НАТО. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.