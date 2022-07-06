Аналітики ISW озвучили головні цілі Кремля щодо війни в Україні

Суверенна українська держава є кісткою поперек горла російському режиму

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновки з низки чергових гучних заяв Кремля, визначивши нові цілі рф у протистоянні з Україною. Їх прогноз трохи відрізняється від припущень українського МВС, де говорять про бажання росіян захопити контроль над Чорним морем. Насамперед представників Кремля цікавить можливість змінити вищу владу України, а також зменшити загальне значення суверенітету нашої країни.

Про це йшлося у свіжому аналізі Інституту вранці середи, 6 липня. Як стверджують представники організації, на позицію Москви поки що не впливає навіть низка великих поразок на фронті, так само як і санкційний тиск із боку Заходу.

Свої висновки аналітики базують на кількох гучних заявах кремлівських політиків, які пролунали останніми днями. Так, наприклад, секретар Ради безпеки Микола Патрушев 5 липня заявив, що війна не закінчиться, поки росія "не захистить" громадян України від "геноциду", не проведе "денацифікацію та демілітаризацію". Також важливим чинником урядовець назвав необхідність зобов’язати нашу країну зберігати нейтралітет у відносинах між НАТО та рф.

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Все це фактично повторює заяву кривавого диктатора володимира путіна, виступаючи з якою, той оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну. Така зацикленість, на думку військових аналітиків, демонструє, що Кремль явно не має наміру зупинитися на "звільненні" Донецької та Луганської областей, а готується до більш тривалого протистояння з українським народом.

Дуже примітною на тлі таких висловлювань у ISW вважають риторику одного з донбаських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Той, відреагувавши на заяви патрушева, наголосив, що росія має прагнути до повного розгрому ЗСУ, а пізніше — капітуляції нинішнього уряду України.

Він вважає, що говорити про перемогу рф можна лише після захоплення т.зв. "Новоросії". До її складу імовірно входить вісім областей України, включаючи Донеччину та Луганщину, а також південь країни. Крім цього, він заявляє про необхідність повної перемоги над т.зв. "Малоросією" — поняттям, яким бойовики та кремлівські пропагандисти часто називають Україну.

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Таким чином можна зробити висновок, що в Москві, як і раніше, страждають на комплекс імперського мислення і хочуть захопити суверенну Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що схожі з патрушевим заяви про закінчення війни нещодавно видав і голова міноборони рф сергій шойгу. За його запевненнями, "спецоперація" буде закінчена, коли російська армія виконає всі поставлені перед нею завдання. При цьому відповідальність за озвучування цих наказів шойгу повністю переклав на володимира путіна.