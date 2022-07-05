У путіна пояснили, коли закінчать війну в Україні

Поки що відмови росіян від імперських замашок не спостерігається

У росії знову заявили про передбачувані терміни закінчення війни в Україні. Як запевняє керівник Міноборони рф сергя шойгу, вони планують згорнути "спецоперацію" не раніше, ніж будуть повністю виконані "завдання, поставлені Верховним головнокомандувачем". Тобто фактично війна триватиме до особливого розпорядження володимира путіна, який поки зацікавлений у її продовженні.

Таку інформацію повідомляють росЗМІ, посилаючись на селекторну нараду, проведену сергієм шойгу в Москві у вівторок, 5 липня. Російський міністр чимало наговорив про нинішню війну в Україні, не забувши, звичайно, по традиції звинуватити в ній Захід.

За словами шойгу, головним пріоритетом для російської армії є збереження здоров’я та життів їхніх солдатів. Напевно, саме за чотири місяці військового протистояння кремлівське військо втратило в Україні майже 37 тисяч військових.

Втрати росіян в Україні на ранок 5 липня

Крім цього, чиновник підкреслив, що російські солдати намагаються виключити будь-які загрози для цивільного населення. Вочевидь, саме тому на окупованій Херсонщині зараз відбуваються десятки нових "Буч".

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Проте впертості кремлівської армії можна злегка позаздрити.

"Спеціальна військова операція" продовжиться до повного виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем", — заявив Сергій Шойгу.

Також він додав, що затягуванню конфлікту нібито допомагає регулярне постачання України до західної зброї. До речі, у фантазіях шойгу частина цього озброєння вже нібито перепродається Києвом у країни Близького Сходу, а також на чорному ринку.

Ще одним "запевненням" сергія шойгу стало звернення до батьків російських призовників. За його словами, терміновики на війні в Україні не борються. Напевно, саме тому батько російського моряка, який потонув на крейсері "Москва", кілька тижнів не міг домогтися інформації про сина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли, на думку екс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, в Україні закінчиться війна з росією. Він вважає, що Кремлю дуже зручно вести затяжні конфлікти, тому загальні оцінки не надто позитивні для Києва.