У Кремлі все ще активно працюють на внутрішню аудиторію

Поки в Україні триває активна фаза повномасштабної війни з росією, кремлівські політики регулярно вкидають тези про "неправильних" українців та їхнє ставлення до того, що відбувається. Так, наприклад, прессекретар диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що є можливість закінчити бойові дії "до кінця доби", якщо в Києві виконають російські вимоги.

Така заява від кремлівського чиновника, як повідомляють росЗМІ, прозвучала у вівторок, 28 червня. пєсков підкреслив, що, на думку Москви, головна причина продовження протистояння — це відмова "націоналістів" скласти зброю.

За словами рупора Кремля, якщо українська влада накаже своїм військовослужбовцям припинити стріляти, то бойові дії на території України вдасться припинити протягом тієї ж доби, в яку віддадуть наказ.

Абсурдність такої заяви, починаючи від націоналістів і закінчуючи пропозицією здатися, вже "високо" оцінили багато користувачів мережі. Деякі кажуть, що український президент Володимир Зеленський був би радий дати таке розпорядження, проте армія росії йому не підкоряється. Інші ж люди пояснюють, що саме має статися, щоб в Україні нарешті запанував мир.

Варто заявити, що минулого тижня дмитро пєсков відзначився цілою купою скандальних заяв про Україну. Серед них — і запевнення, що російські солдати не займаються крадіжкою українського зерна, що вже підтверджено супутниковими знімками.

Також головний рупор Кремля заявляв, що війна з Україною набуває затяжного характеру, але звинуватив у цьому, передбачувано, не росію.