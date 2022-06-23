У путіна видали нову порцію зухвалої брехні про війну з Україною

Російським політикам не звикати видавати бажане за дійсне

В останні кілька днів Кремль знову активізувався на тему російсько-української війни, знаходячи все більше приводів звинувачувати в чомусь Україну чи Захід. Після гучних заяв про перехід характеру протистояння до затяжного прессекретар путіна дмитро пєсков знову виділився низкою заяв у четвер, 23 червня.

Як інформують різні росЗМІ, "рупор Кремля" був дуже незадоволений справедливими звинуваченнями з боку України чи європейських партнерів, а також відхрестився від деяких злочинів армії рф. Серед них — і крадіжка товарів продовольства українського виробництва.

Крадіжка зерна

Те, що російські загарбники масово вивозять урожай українських злакових на територію окупованого Криму, вже давно не секрет. Більше того, це підтверджується супутниковими знімками кораблів, які росія, набивши краденим, відправила до берегів країн Близького Сходу. Проте пєсков, як і раніше, заперечує будь-яке причастя країни-агресора до цього процесу.

"Росія не крала жодного зерна", — заявив він у спілкуванні з журналістами, відкинувши будь-які звинувачення з боку Києва та західних партнерів.

Що цікаво, детальніше коментувати цю тему урядовець не став.

"Розмиття" кордонів з окупованою територією

Також у прессекретаря путіна поцікавилися щодо ймовірного "стирання" фактичних кордонів між росією та Запорізькою областю. Нагадаємо, що частина українського регіону перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.

Таке питання виникло після неоднозначних заяв колаборантів, поставлених загарбниками як своїх наглядачів до невизнаних органів "влади".

Проте, за словами дмитра пєскова, про такий крок не йдеться. Висловлювання зрадників України він охарактеризував як "не зовсім коректну постановку питання".

Мирний план про закінчення війни

Мережа вже кілька діб стоїть на вухах через ймовірне просування росіянами мирного плану, невигідного Україні через іноземні медіа. Вперше документ був опублікований журналом National Interest (США). Його основні вимоги для Києва – відмова від НАТО, прав на Крим та Донбас, а також багато інших малоприємних українцям речей.

При цьому в кремлі продовжують вдавати, що вони тут не до чого. пєсков стверджує, ніби нічого не чув і не знайомився з подібним планом. Однак такий договір можливий — якщо Україна "вирішить виконати всі вимоги росіян".

Читайте також: Категорія Україна Переговори з росією: Єрмак розповів, якого варіанта точно не буде Київ чітко усвідомлює "побічний ефект" від мирних угод по типу "Мінська-3" з росією

Конкретики про них пєсков не висловив, наголосивши, нібито "Україна чудово знає все".

Слід додати, що згаданий вище план, розміщений в американському медіа, РНБО України охарактеризувала як виключно російське втручання в інформаційний простір.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим так сильно розлютив представників кремля уряд Литви і що за загрози сипалися з боку пєскова на адресу цієї держави.

Також ми писали про неоднозначність нещодавньої заяви дмитра пєскова про іноземних військовополонених, засуджених в ОРДЛО до страти. Намагаючись показати, що росія тут ні до чого, чиновник зробив ще гірше.