Москва фактично відмовляється від надання допомоги

Британських підданих Ейдена Асліна і Шона Піннера, яких можуть обміняти на Віктора Медведчука, можуть стратити лише тому, що росія офіційно спростувала своє причастя до цього процесу. За словами спікера кремля дмитра пєскова, офіційний Лондон не звертався до них з офіційним проханням про допомогу в цьому питанні.

До того ж, як цитують політика росЗМІ, проблему звільнення військовополонених іноземців нібито вирішує не росія. У путіна прямим текстів радять надсилати всі документи з проханнями на ім’я ватажка бойовиків "ДНР".

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Варто зазначити, що питання порятунку Ейдена Асліна та Шона Піннера є дуже важливим для України. Проте пєсков під час одного і того ж інтерв’ю видав одразу дві суперечливі заяви.

Спочатку він наголосив, що варто звертатися до "країни, яка ухвалила вирок, і це не росія". А потім додав, що якщо Великобританія направить відповідне прохання до "ДНР", то "російська сторона буде готова його вислухати".

пєсков переконаний, що Великій Британії обов’язково доведеться звертатися до бойовиків ОРДЛО, якщо вони хочуть повернути своїх підданих живими.

За словами медіаексперта Дмитра Золотухіна, у такій позиції кремля немає нічого незвичайного.

"Тут план очевидний, — пояснює він. — Джонсона або офіційних підданих Її Величності змушують офіційно звертатися до ватажка "ДНР" пушиліна. І вони звернуться, адже в цивілізованому світі людське життя понад усе. […] І все це буде скрізь на перших сторінках — "про визнання світом "ДНР".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ватажок бойовиків "ДНР" денис пушилін відмовився від розгляду питання помилування для затриманих британців та марокканця. Як відомо, їх засуджено до страти на території ОРДЛО.

США ж тим часом закликають росію почати стримувати поведінку підконтрольних їм найманців на Донбасі.