Росіяни уповільнили свій рух на Донбасі: у Пентагоні назвали причини

Окупанти значно відстають від поставленого перед ними "графіка" боїв, адже українська оборона є досить міцною

Дорогий і вельми повільний — такими словами можна описати "прогрес" російських військ на сході України. Загарбники кидають безліч сил та засобів на захоплення окремих точок у Донецькій та Луганській областях, проте ефективне протистояння української армії знижує й без того невеликі темпи настання супротивника.

Як зазначили в Міноборони США, росія навряд чи зможе здобути перемогу в нинішній війні. Заперечувати їхню перевагу на деяких напрямках фронту неможливо, зазначає неназваний представник Пентагону, проте українці роблять усе можливе, щоб відкинути ворога якнайдалі.

Допомагає давати відсіч дві основні умови. Перше — це постачання нового західного озброєння, з яким навчаються звертатися бійці ЗСУ. Ті ж системи HIMARS змогли значно "підірвати спроможність росіян уперед" навіть там, де їхній наступ був дуже повільним і дуже кривавим.

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Також українці у тилу серйозно допомагають своїй армії за допомогою партизанських дій. І хоча Пентагон не озвучує конкретні території, стає очевидно, що підривні дії ведуться далеко за лінією фронту, поруч із зосередженням російських військовослужбовців.

"Вони [росіяни — ред.] сильно відстають від своїх термінів. Вони сильно відстають від своїх цілей, — пояснують у Пентагоні. — Українці ж у локалізованих місцях ведуть ефективний наступ".

Нагадаємо, раніше ситуацію для ворожих військ оцінювали і в українській РНБО. На думку секретаря організації Олексія Данилова, сил в армії рф залишилося не більше, ніж на просування всього на одному з напрямків фронту.

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