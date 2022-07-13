Польша объявила о готовности оказать еще один вариант военной помощи Украине: детали

Политик подчеркнул, что мир в Украине является прерогативой польского государства

Польша, накануне презентовавшая Украине очередную партию важнейшего для ВСУ вооружения, заявила о готовности начать очередной этап военной помощи Киеву. В этот раз — учебный, ведь наши западные соседи готовы помочь подготовить украинских саперов к продолжительной и нелегкой работе — по разминированию десятков квадратных километров территории.

Информацию об этом сообщило издание Polskie Radio, ссылаясь на слова министра обороны Польши Мариуша Блащака, который накануне побывал с визитом в столице Украины. Политик подчеркнул важность сотрудничества стран и высказал надежду на скорый мир в нашем государстве.

Также он отметил, что разговаривал с высшим украинским руководством насчет возможности начать обучать украинских военных польскими инструкторами — в том числе и по саперному делу.

"Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать, — объяснил свое предложение Блащак. — Мы готовы обучать украинских военных".

Следует добавить, что общая сумма польской помощи для украинской армии превысила 700 млн долларов. И это — лишь официально от государства. А сам народ, как известно, активно волонтерит ради украинцев, а еще начал сбор на "Байрактары" для ВСУ. К слову, объявленная сумма весьма амбициозна — 22,5 млн злотых.

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