россия нацелилась еще на один город на Донбассе: карта боев в Украине

Росвойска не начинают наступление, но проводят атаки и усиливают обстрелы

россия не останавливается в ракетных обстрелах Украины и наземных атаках на линии фронта. Так, западнее Донецка и к северо-западу от Славянска враг снова и безуспешно перешел в атаку.

Согласно данным Института изучения войны, штурмовать пытались также и северо-западнее Харькова, а возле Северска и Бахмута использовали авиацию и артиллерию. Обстрелы становятся все масштабнее.

На юге страны враг проводит оборонительные операции. Под огнем — села вдоль границы Херсонской области и глубже в тыл.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Вражеские войска держат под плотным огнем украинские позиции возле трассы на Изюм и в районе Богородичного. Оккупанты провели наступление к северо-западу от города, но атака на Краснополье захлебнулась. Авиационные и артиллерийские удары наносились не только по районам на северо-запад от Славянска, но и в том же направлении от Краматорска — ударили по Черкаске. Исследователи отмечают, что это может свидетельствовать о подготовке атаки не только на Славянск, но и на Краматорск.

Северск

Обстрелы и локальные атаки вокруг города продолжаются, россияне хотят продвинуться к шоссе, которое ведет в город. Источники сообщают о боях в районе Ивано-Дарьевки.

Бахмут

Вокруг Бахмута ведутся обстрелы из артиллерии и с авиации. Удары нанесены по Часовому Яру, Клишевке, Зайцево, Спирному, Берестовому и Покровскому.

Донецкое направление

Западнее Донецка враг безуспешно атаковал, после неудачной вылазки на Марьинку оккупанты отступили. Исследователи видят признаки активизации воздушных и артиллерийских операций в сторону границы Донецкой и Запорожской областей.

Карта боев на востоке

Харьков

Северо-западнее Харькова россия продолжает наступление. Украинские силы отбили атаку на районы Цуповки, Деменьевки, Великих Проходов, а также в направлении Золочев-Казачья Лопань. По Харькову был нанесен ракетный и артиллерийский удар — погибли минимум 6 человек.

Карта боев в Харькове

Юг Украины

По всей линии соприкосновения идут обстрелы, они нацелены не только на позиции военных, но и важную инфраструктуру. россия сосредоточилась на оборонных целях, учитывая количество ударов по российским складам и командным пунктам в последние дни, в частности в Таврийске (Херсонская область) и Токмаке (Запорожская область). Усиливаются меры фильтрации вокруг Херсона.

Карта боев на юге

В ночь на 12 июля взлетел на воздух еще один склад оккупантов — в Новой Каховке. На этот раз кроме боеприпасов, там, вероятно, были еще и бензовозы — горело очень ярко.

Как ранее писал "Телеграф", в Мелитополе людей начинают готовить к псевдореферендуму — по городу развесили банеры с цитатами кровавого диктатора владимира путина.