ВСУ уничтожили ПВО оккупантов возле Луганска: взрывы слушали пару часов (видео)

В росСМИ пишут, что уничтожена военная часть ПВО, которая обеспечивала воздушную защиту Луганска

На окраинах оккупированного Луганска в ночь на 13 июля произошла серия взрывов, а в росСМИ появились сообщения, что была уничтожена военная часть ПВО.

Как видно на кадрах, обнародованных телеграм-каналом "Збройні Сили України. Війна з окупантами", на месте наблюдается пожар, сопровождающийся мощными взрывами.

По словам местных жителей, активные взрывы были слышны в течение около двух часов, после чего интервалы между "хлопками" увеличились, а сами взрывы стали тише.

Пока неизвестно, что стало причиной взрывов, однако в сети предполагают, что в дело опять включились американские РСЗО HIMARS.

Тем временем в российских СМИ изначально сообщили, что неподалеку от Луганска якобы была сбита ракета "Точка-У", однако позже начали появляться сообщения, что ВСУ смогли поразить военную часть ПВО, которая обеспечивала защиту города.

Другой информации о разрушениях пока не поступало.

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Как сообщалось ранее, 10 июля в Луганске, который к слову находится в 80 километрах от линии фронта, был уничтожен склад снарядов оккупантов, а по некоторым данным также была уничтожена казарма.