"Стингеры", гаубицы и гранаты: Германия отчиталась о подготовке военной помощи Киеву

В список входит как летальная техника, так и медицинская помощь

В Германии окончательно разобрались с проблемами в поставках вооружения для ВСУ и уже обнародовали список очередной партии военной помощи, которую готовят передать Украине. В общем списке — около пятидесяти позиций, часть из которых составляют гаубицы Panzerhaubitzene 2000, а также ракеты для ПЗРК Stinger.

Весь перечень был обнародован на сайте Бундестага, передает "Телеграф". Немецкие чиновники подчеркивают: никаких сроков передачи озвучивать не будут из-за соображений безопасности — эту информацию сообщат уже после успешной доставки вооружения украинским воинам.

Отмечается, что общая сумма, выделенная на модернизацию военной техники Берлином, равна 2 млрд евро. Львиная доля этих денег будут потрачены на вооружение для Украины.

Среди важнейших позиций, которые представлены в немецком списке, значатся 7 самоходных гаубицы Pzh 2000, 100 тысяч ручных гранат, 500 ракет для зенитных комплексов Stinger, а также 2,7 тысяч противовоздушных ракет "Стрела". Также в перечне указаны почти 15 тысяч противотанковых мин и множество боеприпасов к различному стрелковому оружию.

Также в список вошли: - 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; - 5300 зарядов взрывчатого вещества; - 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул; - 350 000 детонаторов; - 10 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Кроме этого Германия совместно с Эстонией хочет передать Украине мобильный полевой госпиталь и огромное количество различной гуманитарной помощи — это и медицинские препараты, и сухпайки, и амуниция для украинской армии. Не останутся наши защитники и без дополнительных поставок топлива, часть из которых уже осуществляется в Украину.

Работа с западными партнерами насчет получения необходимого вооружения продолжается. Также другие страны оказывают и иные виды помощи. Как, к примеру, Польша, высказавшая готовность подготовить украинских саперов к нелегкой и кропотливой работе по разминированию территории.