Генсек ООН емоційно оцінив підсумки переговорів щодо зерна у Стамбулі

Наступного тижня відбудеться нова зустріч сторін

У середу, 13 липня, на 140-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш підбив підсумки переговорів чотиристоронньої групи по українському зерну.

На пресконференції після зустрічі, яка тривала понад три години, генсек ООН назвав критично важливим кроком уперед переговори щодо "зернового питання" у Стамбулі. Крім того, він подякував представникам москви та Києва, передає "Європейська правда".

Генсек ООН зазначив, що сторони досягли "критичного" прогресу щодо експорту зерна з України морським шляхом, але їм ще потрібно буде узгодити технічні деталі експорту зерна. Ще одна зустріч сторін відбудеться наступного тижня.

"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського зерна Чорним морем. Ми побачили проблиск надії", — заявив Гутерріш.

Нагадаємо, у середу російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з чиновниками ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна із заблокованих українських портів. У Туреччині повідомили, що зустріч відбулася конструктивно, а на наступних переговорах очікується підписання угоди.