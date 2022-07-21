Україна переламає перебіг війни: Єрмак назвав термін

Українські військові успішно освоюють західну техніку, але її потрібно більше

Україні важливо наростити кількість важкого озброєння на фронті і мова не лише про найближче постачання чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS, упевнений голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголошує, що важливо не дати росії затягнути війну на зиму.

І хоча український ракетний тактичний комплекс "Вільха" показує, за словами Єрмака, на фронті дуже успішно, переговори про нові пакети військової допомоги тривають. Він також пообіцяв незабаром багато сюрпризів: "Ми переламаємо хід цієї війни".

"Вільха" на фронті

Чи пов’язані вони з найближчим пакетом військової допомоги США, до якого, крім HIMARS, будуть входити й інші назви, він не уточнив. Окремо Єрмак знову підтвердив наміри України якнайшвидше звільнити окуповані території. Також він зазначає, що окрім постачання важкого озброєння багато залежить від навчання українських військових.

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Нагадаємо, захисники проходять навчання використанню різних військових систем у Великій Британії. Окрім постачання техніки від США, інші союзники не перестають підтримувати Україну в обороні проти російської агресії. Так, Литва збирається відправити додаткові боєприпаси, бронетранспортери М113 та машини для штабів М577.

Триває обговорення постачання в Україну та винищувачів. Крім перспективи отримати американські F-16 є ймовірність поставок і від союзників з Європи, зокрема мова про літаки шведського і французького виробництва.