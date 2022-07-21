Окупанти випустили сім ракет по Миколаєву: куди влучили

Ворожа армія випустила сім ракет по місту

Уночі на 21 липня, окупаційна армія росії завдала чергового удару по місту Миколаєву. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів.

Інформацію щодо ворожого обстрілу у своєму Telegram підтвердив міський голова Олександр Сенкевич, відзначивши, що уночі, коли загуділа повітряна тривога, росіяни почали масово обстрілювати місто. Вже згодом стало відомо, що окупанти випустили по населеному пункту сім ракет типу С-300.

Уночі окупанти знову обстріляли Миколаїв

Як повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації, згідно з попередніми даними, ракети влучили у один з об'єктів інфраструктури міста, у заправку, газогін, а також у складське приміщення. В результаті прильотів на місцях виникли пожежі.

Наслідки ракетного удару по місту

"Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", — йдеться в тексті публікації.

Крім того, у тутешніх соцмережах почали ширитися фото та відеопідтвердження ракетного обстрілу.

Також варто додати, що цієї ночі росіяни гатили по селу Широке Широківської громади, де ракета прилетіла у житловий будинок. Там є один загиблий. Крім того, обстріли були у Баштанській громаді, а також на території прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні ворожа армія обстріляла тимчасово окупований Херсон. Вибухи пролунали з боку Шилової Балки на північний схід від міста.