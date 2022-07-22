Росіяни "буксують" біля Слов’янська та активізувалися в Енергодарі: свіжі карти боїв

Поки особливої активності росіяни не виявляють, мабуть, переходячи до глухої оборони

Російські військові значно сповільнилися у своєму просуванні на Донбасі, порівняно з попередніми кількома тижнями. Вони все ще продовжують "кружляти" в районі Слов’янська, Сіверська та Бахмута, проте ще не захопили жодного стратегічно важливого населеного пункту. На південному напрямку окупанти і зовсім змушені переходити в оборону, місцями жертвуючи здоровим глуздом та правилами безпеки, "полюючи" на ядерні об’єкти.

Про це та багато іншого повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, демонструючи свіжі карти боїв в Україні на ранок 22 липня. Дослідники наголошують, що тимчасовий період "затишшя" навряд чи буде довгим, але поки навіть офіційно оголошена "оперативна пауза" була у росіян активнішою.

Основні напрямки фронту залишаються колишніми — це Донбас, Харків та частина тимчасово окупованої території південних областей. На останній ділянці росіяни намагаються піти повністю в оборону, постійно страждаючи від знищення складів із боєприпасами.

Карта боїв в Україні 22 липня

Донбас

Станом на 21 липня росіяни не досягли жодних великих успіхів у районі Сіверська, Бахмута та Слов’янська. Більше того, значно знизилася кількість наземних ударів, які наносяться на "стику" Харківської та Донецької областей. Аналітики ISW припускають, що Слов’янськ і Бахмут виявляться не по зубах російської армії взагалі.

Свіжі карти боїв на Донбасі 22 липня

Активні бої відбуваються у напрямку від Ізюму до Барвінкового, обстрілюються найближчі села. До Слов’янська окупанти не можуть підступитися через непросту місцевість, що оточує місто — тут вони регулярно "відгрібають" від українських захисників, які займають вельми вигідні позиції.

Також в армії рф спостерігаються серйозні проблеми з просуванням у напрямку від Лисичанська, що свідчить про гальмування військ, котрі сподіваються на захоплення Сіверська.

Проблеми спостерігаються у окупантів і біля Бахмута. Напередодні вони намагалися атакувати в цьому районі лінією Клиново-Вершина, проте зазнали невдачі. Цілком ймовірно, що вони ризикнуть просунутися до міста з боку Покровського, також зберігається високий ризик обстрілу.

Харків

Свіжі карти боїв за Харків 22 липня

На північ від Харкова 21 липня російські загарбники намагалися вести наземну атаку, яка була успішно відбита ЗСУ. Також росіяни сподівалися просунутися за напрямом Великі Проходи — Питомник (теж не вдалося). Через регулярні невдачі на цьому напрямку загарбники посилили ракетні та артилерійські обстріли окремих районів Харкова.

Південь України

Свіжі карти боїв за Херсон 22 липня

Російські війська на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини намагаються здебільшого стримувати контрнаступ української армії. Напередодні окупантами було здійснено спробу наступу поряд із Андріївкою та Лозовим на Херсонщині, проте успіхом це не увінчалося. Регулярно знищуються склади з боєприпасами та військова техніка ворога.

Щоб хоч якось стримати просування ЗСУ, росіяни вирішили облаштувати собі справжню військову базу в Енергодарі. Як приміщення використовується один із енергоблоків Запорізької АЕС, куди ворог стягнув частину свого озброєння. Це дуже вибухонебезпечно і може призвести до великої катастрофи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром ситуація на фронті може змінитися ще більше, адже українці отримають додаткові постачання зброї. Цього разу – від Великої Британії.