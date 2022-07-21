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"Золотий" удар по росії: ЄС вводить нові санкції проти російських компаній та громадян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Машков, Сергій Безруков та "Нічні вовки" стали підсанкціонними Новина оновлена 22 липня 2022, 00:15
Володимир Машков, Сергій Безруков та "Нічні вовки" стали підсанкціонними

Персональні санкції торкнулися навіть пропутінських акторів

У четвер, 21 липня, на 148-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Євросоюз запровадив 7-й пакет санкцій щодо росії.

Згідно з опублікованим документом, вводиться заборона на "прямий і непрямий" імпорт російського золота та заморожування активів "Сбербанку". Крім того, обмеження стосуються й низки відомих росіян.

У "чорному списку" ЄС опинилися деякі російські актори, політики, бізнесмени, родичі олігархів, на яких переписують майно. Зокрема, ЄС запровадив персональні санкції проти:

  • першого заступника прем’єр-міністра росії андрія бєлоусова;
  • мера Москви сергія собяніна;
  • акторів володимира машкова та сергія безрукова;
  • сина голови ростеха сергія чемезова;
  • депутата держдуми адама делімханова

Також запроваджено обмеження проти фонду "русский мир", россотрудничества тощо. Підсанкційним став байкерський клуб "Нічні вовки", який прославляє путіна та "російський світ".

Крім того, 7-й пакет санкцій закрив недоліки попередніх. Наприклад, росіяни не зможуть користуватися не лише європейськими портами, а й шлюзами.

Додамо, що найсильнішим обмеженням у цьому пакеті стала заборона імпорту золота в ЄС. Євросоюз більше не купуватиме не лише російські золоті зливки, а і ювелірні вироби. У 2021 році бюджет рф поповнився на 19 мільярдів доларів за рахунок продажу золота, більшість якого "відходила" в європейські країни.

Раніше повідомлялося, що США послабили санкції проти росії у деяких сферах.

Нагадаємо, у липні Канада посилила санкційний тиск на рф.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Євросоюз #Війна з Росією