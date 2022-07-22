путін готується оголосити про "перемогу" рф в Україні: Каспаров назвав дату

Багато диктаторів орієнтувалися на важливі для себе дати, "підганяючи" до них інші історичні події

На тлі прискорення підготовки росіян до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можна помітити, що армія рф дуже втомилася від війни в Україні. Про це свідчить і її сповільнення на Донбасі, проте йти ворог поки не збирається. Більше того, кривавий диктатор володимир путін може готувати заяву про якусь міфічну "перемогу" вже цієї осені.

Точну дату в програмі шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократія" озвучив російський опозиціонер і знаменитий гросмейстер Гаррі Каспаров. Він упевнений, що путін хоче зробити свій 70-річний ювілей незабутнім.

На думку Каспарова, саме 7 жовтня кремлівський керівник оголосить про часткову "перемогу" російської армії в межах тимчасово окупованих територій України. Росіянин наголошує, що диктатори дуже люблять власні ювілеї, тому путін цілком здатний зробити собі такий "подарунок".

При цьому Кремль багато в чому прорахувався, вторгшись своєю армією до України. Спочатку російські політики сподівалися повністю захопити південні та східні області.

"Тобто якщо не вийти на лінію Дніпра, то хоча б вирівняти лінію фронту від Луганська до Одеси, – каже Каспаров. – Одесу вони теж мріяли захопити, але, судячи з усього, зараз це вже перестало бути для них актуальним".

Читайте також: Категорія Політика Україна працює над трибуналом для путіна: оголошено перші терміни Насамперед політика хочуть звинуватити у факті самого вторгнення в Україну

Зараз для путіна головне, щоб солдати змогли втримати вже захоплене, добре окопавшись. За словами Гаррі Каспарова, це допоможе Кремлю посадити київську владу за стіл переговорів, домінуючи при цьому в діалозі.

"Але Україна за допомогою американської зброї досягла певних успіхів, загальмувавши наступ, знищуються склади пального та зброї. Мені здається, це вибухи викликали паніку навіть у російської пропаганди", — каже опозиціонер.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Операція зі звільнення Херсона носитиме хірургічний характер — скальпель уже є Український журналіст Денис Попович пояснив логіку ударів ЗСУ на південному напрямку

Саме тому Каспаров вважає, що вже найближчими тижнями зможуть вирішити результат війни України. Головне – дозволити українським військовослужбовцям досить активно повертати окуповані території. Адже це похитне путінські позиції.

"Україні потрібно показати успіх. Звільнення Херсона може стати цим успіхом", — підкреслив він.

Херсон справді є однією з основних точок, на яку ЗСУ націлені насамперед щодо контрнаступу. Щодня з передової приходить все більше новин про ліквідованих ворогів і склади з боєприпасами в цьому районі. Також місцеві колаборанти вирішили закрити для пересування важливий стратегічно Антонівський міст після двох прицільних попадань ЗСУ ракетами.

Військові аналітики вважають, що за достатньої завзятості та наявності озброєння українська армія з легкістю може "закрити" Херсонський "котел".