"Масовий інфаркт": вибух у Лисичанську позбавив життя півсотні окупантів

Ліквідовані окупанти перебували у будівлі міського суду

В окупованому Лисичанську (Луганська область) трохи "зменшилася" кількість російських загарбників.

Як повідомив у своєму Фейсбуку голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, несподівана "бавовна" сталася в будівлі міського суду, де зібрався штаб 6-го полку другого армійського корпусу.

За словами Гайдая, внаслідок вибуху загинули близько 50 російських солдатів. Він пожартував, що окупанти отримали "масовий інфаркт".

"Не потрібно проводити наради у приміщенні суду в таку спеку", — написав він, не уточнивши, що стало причиною вибуху.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ залишили позиції в Лисичанську 3 липня, таке рішення було ухвалено через небажання військового керівництва допускати масштабні руйнування міста, після того, як окупанти фактично знищили сусідній Сєвєродонецьк масованими артилерійськими та ракетними обстрілами.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович після цього повідомив, що операцію із захисту цих міст можна вважати успішною, оскільки було виконано чотири основні завдання.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ українські військові ліквідували понад 10 тисяч російських окупантів, а ще понад 20 тисяч отримали поранення різного ступеня тяжкості.