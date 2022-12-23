В бою под Бахмутом погиб известный украинский режиссер

Коллеги отзываются о погибшем очень тепло

В боях под Бахмутом, одной из самых "горячих" точек фронта российско-украинской войны, 21 декабря 2022 года погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. На его счету десятки работ в качестве режиссера. У него осталась жена и дочь.

О гибели режиссера сообщили в социальных сетях его коллеги, информацию о смерти подтвердила на своей странице жена Олега Бобало актриса Анна Яремчук. Дата похорон пока что неизвестна.

Супруга Олега Бобало Анна пишет в Фейсбук, что не представляет дальнейшей жизни без своей половинки.

"Хотела написать "это не справедливо", но разве есть справедливость в нашей жизни? По справедливости, он должен был снимать кино. Он должен бы быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных "ништячков", которые передавала мама из Америки, для ребят", — рассказала жена погибшего.

Анна отметила, что муж подсвечивал ее изнутри, а "теперь свет погас":

"Хотел он быть военным? – Нет.

Хотел он киноплощадку сменить на окопы? – Нет.

Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? – Да".

Слова супруги Анна о погибшем

Много теплых слов пишут о режиссере его коллеги и друзья. Так, режиссер Евгений Лавренчук сообщил в Фейсбук, что погибший был его коллегой и приятелем.

"Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Новых годов, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова", — говорится в сообщении Лавренчука.

Коллеги обещают хранить память о погибшем

Чем известен Олег Бобало

Олег Бобало-Яремчук – режиссер телефильмов, телепрограмм, рекламных роликов. Был получателем гранта Президента Украины как молодой деятель в области кинематографии (2012 год). Средства были направлены на создание игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац..!". В качестве режиссера-постановщика и режиссера был задействован в таки работах:

Фильм "Структура кофе, или "Абзац..!" (2013 год)

Сериал "Мамочки" (2015 год);

Телефильм "Они закончили войну" (2017 год)

Телефильм "Альпинист" (2008 год)

Телефильм "Как казаки" (2009 год)

Фильм "Украинское кино. Становление" (2021 год)

Также имел актерский опыт в фильм "Второй фронт" (2004 год).

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