Ведет себя нестабильно. Что случилось с Бритни Спирс и как она сейчас выглядит (фото, видео)
В прошлом Бритни была одной из самых популярных певиц Америки
Популярная американская певица Бритни Спирс во вторник, 2 декабря, отмечает свое 44-летие. В последние годы она демонстрирует странное поведение, чем вызывает беспокойство поклонников.
Что нужно знать:
- После прекращения опеки в 2021 году Бритни Спирс так и не сумела стабилизировать свою жизнь
- Фанаты все чаще отмечают признаки ее психического неблагополучия и странного поведения
- Сейчас Бритни Спирс рассматривает переезд в Лондон, чтобы дистанцироваться от отца и бывшего мужа
Вырвавшись из-под родительской опеки в сентябре 2021 года, артистка так и не обрела собственного счастья. Кажется, она застыла на грани между юностью и взрослой жизнью, из-за чего ее по-прежнему воспринимают как человека не от мира сего.
Исполнительница, которая когда-то была одной из самых популярных в Америке, стала неузнаваемой вскоре после развода с третьим супругом Сэмом Асгари. Мужчина поддерживал ее в трудные минуты, и вместе они пережили потерю не родившегося ребенка. Но вскоре их брак начал трещать по швам и в прошлом году, в свой день рождения, пара официально оформила развод.
Поклонники предполагают, что после развода Бритни Спирс перестала принимать лекарства, ее нестабильное психическое состояние пошатнулось и она начала вести себя странно. В ее профиле можно найти видео, на которых она устраивает безумные танцы в полуобнаженном виде.
Певица перестала следить за своей внешностью, и весной 2024 года обеспокоила фанатов удалением своего аккаунта в Instagram. Это произошло на фоне слухов о ее затруднительном финансовом положении, хотя инсайдеры эту информацию опровергли.
Следует отметить, что до 2021 года финансами Бритни Спирс распоряжался ее отец, поскольку в 2008 году был назначен ее опекуном. Суд признал ее тогда недееспособной, отправил в психиатрическую клинику и запретил общаться с сыновьями, которых она родила в браке с Кевином Федерлайном. Но из-за того, что отец стал полностью контролировать жизнь певицы, во многих странах возникло движение в поддержку ее свободы от опекунства.
В 2019 году Бритни Спирс добилась разрешения снова видеться с сыновьями и после того, как вышла замуж в третий раз, пыталась наладить свою жизнь. Но в последнее время она демонстрирует признаки ментального расстройства. В октябре 2024 года певица заявила, что вышла замуж за саму себя и станцевала в белом платье и фате.
Сегодня Бритни Спирс всерьез подумывает о переезде в Лондон, пишет The Sun. По словам певицы, она хочет дистанцироваться от отца Джейми Спирса и бывшего мужа Кевина Федерлайна, которые, как она утверждает, снова пытаются вмешиваться в ее жизнь.
В 2023 году певица выпустила автобиографическую книгу "Женщина во мне". В своих мемуарах Бритни Спирс рассказала об аборте в ванной и "больничном рабстве".