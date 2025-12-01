Любовь Меловина с военным не фейк? Певец показал "доказательства", как проводит время с женихом (фото, видео)
До сольного концерта скандального артиста остались считанные дни
Украинский певец Костянтин Бочаров, более известный под сценическим псевдонимом Melovin, поделился чувствительными кадрами с женихом-военным Петром Злотей, с которым он помолвлен с ноября 2025 года.
Что нужно знать:
- Меловин опубликовал в Instagram редкие романтические фото с возлюбленным Петром
- Артист показал кадры вечерних посиделок с друзьями, на которых присутствовал военнослужащий Злотя
- Пользователи подозревают, что помолвка пары может быть пиар-ходом
28-летний артист не перестает радовать своих поклонников в сети романтическими фото с любимым. В этот раз Меловин опубликовал в соцсети Инстаграм редкие снимки с Петром в лифте. На них пара обнимается и целуется.
Кроме того, исполнитель выложил несколько кадров с вечерних посиделок с друзьями, на которых также присутствует военнослужащий Злотя. Напомним, что Бочарова подозревают в том, что его помолвка является лишь пиар-ходом, призванным привлечь внимание к его сольному концерту в киевском клубе Stereo Plaza 5 декабря и недавно написанной книге "Я не хотел это писать".
Помолвка Меловина
Напомним, что 23 ноября певец поделился в соцсетях кадрами трогательного момента: на Майдане Независимости его возлюбленный Петр Злотя опустился на одно колено и сделал певцу предложение. По традиции он надел кольцо на безымянный палец и преподнес роскошный букет роз.
Ранее сообщалось, что Меловин не раз попадал в публичные скандалы. Он фотографировался с путинистом Киркоровым и даже хотел выступать в России.