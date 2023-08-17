Бритни Спирс разводится с молодым мужем-тренером - СМИ

Официального заявления от пары пока нет

В июле 2022 года, известная американская певица 41-летняя Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда, 29-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари. Однако спустя чуть больше года их брак начал "трещать по швах", и пара разводится.

Как сообщает портал TMZ, инициатором расставания стал сам Сэм Асгари. Он подал на развод с Бритни Спирс в среду, 16 августа, после большой ссоры с актрисой, связанной с обвинениями в измене.

СМИ отмечают, что проблемы у пары начались намного ранее. Певица не раз скандалила со своим супругом, при чем ссоры даже могли доходить до криков и даже драки. Сейчас Сэм съехал из их общего дома и теперь живет отдельно.

Официально пока ни Бритни и Сэм, ни их представители ничего не подтверждали и не сообщали.

Отметим, что у Спирс и Асгари есть брачный контракт, согласно которому в случае развода ее мужчина не будет претендовать на ее имущество и активы. Однако источники TMZ, что в случае развода, скорее всего, Сэм получит приличный чек.

Напомним, что Сэм и Бритни начали встречаться еще в 2016 году, когда мужчина снялся в одном из ее музыкальных клипов на песню "Slumber Party". С тех пор они были практически неразлучны. Асгари активно участвовал в движения #FreeBritney, и во всем поддерживал и защищал свою возлюбленную. А в сентябре 2021 года пара обручилась.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.