По $5 млн за каждый прожитый год: всплыли неожиданные детали брака Бритни Спирс и Сема Асгари
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Свадьба могла состояться и раньше, однако пара долго обсуждала брачный контракт.
Пока поклонники освободившейся от опеки своего отца, известной американской певицы, 40-летней Бритни Спирс, радуются, что артистка вышла замуж за своего возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари, даже несмотря на тот факт, что церемонию пытался сорвать бывший муж Спирс — Джейсон Александр, все оказалось не так просто. Оказывается, пара подписала брачный договор.
40-летняя Бритни Спирс решила защитить свои активы и деньги, поэтому ее адвокаты составили брачный договор, согласно которому в случае развода ее 28-летний супруг Сэм Асгари не будет претендовать на ее имущество и активы, пишет TMZ. То же самое касается и самой Бритни: она не сможет претендовать на имущество Асгари.
Вроде как ничего такого в этом нет, и это стандартная практика среди знаменитостей, однако ранее в сети ходили слухи, что сначала Асгари требовал, чтобы в случае развода Бритни выплатила его по $5 млн за каждый прожитый год, а также оставила ему опеку над их ребенком, если такой будет. Однако как бы не была влюблена Спирс, подобный документ она подписывать не стала.
Также известно, что над конечным вариантом брачного договора пара работала несколько месяцев. Таким образом, Асгари не получит ни цента от Спирс в случае развода, а состояние артистки между прочим составляет примерно 60 миллионов долларов.
Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.
Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.
Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.