По $5 млн за каждый прожитый год: всплыли неожиданные детали брака Бритни Спирс и Сема Асгари

Свадьба могла состояться и раньше, однако пара долго обсуждала брачный контракт.

Пока поклонники освободившейся от опеки своего отца, известной американской певицы, 40-летней Бритни Спирс, радуются, что артистка вышла замуж за своего возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари, даже несмотря на тот факт, что церемонию пытался сорвать бывший муж Спирс — Джейсон Александр, все оказалось не так просто. Оказывается, пара подписала брачный договор.

40-летняя Бритни Спирс решила защитить свои активы и деньги, поэтому ее адвокаты составили брачный договор, согласно которому в случае развода ее 28-летний супруг Сэм Асгари не будет претендовать на ее имущество и активы, пишет TMZ. То же самое касается и самой Бритни: она не сможет претендовать на имущество Асгари.

Вроде как ничего такого в этом нет, и это стандартная практика среди знаменитостей, однако ранее в сети ходили слухи, что сначала Асгари требовал, чтобы в случае развода Бритни выплатила его по $5 млн за каждый прожитый год, а также оставила ему опеку над их ребенком, если такой будет. Однако как бы не была влюблена Спирс, подобный документ она подписывать не стала.

Читайте также: Категория Lifestyle Бритни Спирс показала свое свадебное платье, замок и карету (видео) Всего на свадьбе у артистки было четыре образа, однако продемонстрировала она только один.

Также известно, что над конечным вариантом брачного договора пара работала несколько месяцев. Таким образом, Асгари не получит ни цента от Спирс в случае развода, а состояние артистки между прочим составляет примерно 60 миллионов долларов.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.