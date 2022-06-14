По $5 млн за кожен прожитий рік: спливли несподівані деталі шлюбу Брітні Спірс та Сема Асгарі

Весілля могло відбутися і раніше, проте пара довго обговорювала шлюбний контракт.

Поки шанувальники 40-річної Брітні Спірс, яка звільнилася від опіки свого батька, відомої американської співачки, радіють, що артистка вийшла заміж за свого коханого — фітнес-тренера Сема Асгарі, навіть попри той факт, що церемонію намагався зірвати колишній чоловік Спірс., все виявилося не так просто. Виявляється, пара підписала шлюбний договір.

40-річна Брітні Спірс вирішила захистити свої активи та гроші, тому її адвокати уклали шлюбний договір, згідно з яким у разі розлучення її 28-річний чоловік Сем Асгарі не претендуватиме на її майно та активи, пише TMZ. Те саме стосується і самої Брітні: вона не зможе претендувати на майно Асгарі.

Ніби нічого такого в цьому немає, і це стандартна практика серед знаменитостей, проте раніше в мережі ходили чутки, що спочатку Асгарі вимагав, щоб у разі розлучення Брітні виплатила його по $5 млн за кожен прожитий рік, а також залишила йому опіку над їхньою дитиною. якщо такий буде. Проте як би не була закохана Спірс, подібний документ вона не підписувала.

Читайте також: Категорія Lifestyle Брітні Спірс показала свою весільну сукню, замок та карету (відео) Всього на весіллі артистка мала чотири образи, проте продемонструвала вона лише один.

Також відомо, що над кінцевим варіантом шлюбного договору пара працювала кілька місяців. Таким чином, Асгарі не отримає ні цента від Спірс у разі розлучення, а статки артистки, між іншим, становить приблизно 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільною у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.