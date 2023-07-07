Бритни Спирс вышла на связь после новостей об ее избиении: делом занимается полиция

Артистка прокомментировала ситуацию в своих соцсетях

Известная американская певица, 41-летняя Бритни Спирс снова стала заложницей очень неприятной ситуации. Артистку ударил охранник известного баскетболиста Виктора Уэмбаньяма за то, что она хотела сделать фото со спортсменом.

Инцидент случился в одном из ресторанов Лас-Вегаса в среду, 5 июля. Однако на связь Спирс со своими поклонниками вышла только через 2 дня — 7 июля. На своей странице в Инстаграм певица рассказала, что случилось.

Бритни отметила, что заметила Уэмбаньяма в ресторане и решила подойти к нему, чтобы поздравить с успехом и сделать фото. Поскольку в зале было шумно и спортсмен стоял в звезде спиной, она хлопнула его по плечу, чтобы обратить его внимание.

Однако внимание на Спирс обратил директор службы безопасности баскетболиста, который счел действия певицы вероятно нападением. Он ударил знаменитость тыльной стороной руки, то чего та рухнула на землю.

"Травматические переживания не новы для меня. Но я не была готова к тому, что случилось со мной прошлой ночью…Тем не менее, я думаю, что важно поделиться этой историей и призвать людей относиться ко всем с уважением. Физическое насилие происходит слишком часто в этом мире" — написала певица в соцсетях, отметив, что до сих пор не получила публичных извинений.

Как отмечает издание The Guardian, охранник якобы извинился перед 41-летней поп-звездой, объяснив свои действия часто неадекватным поведением фанатов, однако Спирс все равно подала заявление в полицию о нанесении побоев.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.