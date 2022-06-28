Бывшему мужу Бритни Спирс грозит тюремное заключение: все из-за свадьбы певицы

Мужчину будут судить по 4 пунктам: от преследования до вандализма.

Несмотря на то, что свадьба известной американской певицы, 40-летней Бритни Спирс и ее возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари состоялась еще 9 июня 2022-го года, ее отголоски "слышно" до сих пор. Особенно бывшему мужу певицы Джейсону Александру, который пытался сорвать ей свадьбу, незаконно проникнув в ее дом.

Как сообщает hollywood reporter, 40-летний Джейсон Аллен Александер может быть привлечен к ответственности по обвинению в 4 преступлениях. Мужчину обвиняют в преследовании, незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.

Адвокат экс-супруга не признает вину своего подзащитного, заявляя, что он не пытался навредить Спирс. Однако охранник артистки сообщил, что Джейсон пытался пробраться в дом певицы еще за несколько дней до свадьбы, но у него это не получилось. А вот в день бракосочетания, мужчина проник в дом певицы и пытался попасть в спальню Спирс, параллельно ведя прямую трансляцию своего рейда в Instagram.

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Бритни Спирс и Джейсон Александр

Пара поженилась в 2004 году в Лас-Вегасе. Бритни и Джейсон очень бурно отметили встречу после длительной разлуки. Видимо и свадьба была "по пьяни". Отметим, что артистке тогда было 22 года и это было ее первое замужество. Однако когда певица поняла, что сделала, она мгновенно разорвала этот брак через адвокатов.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой. Отметим, что Джейсон Александер принимал активное участие в протестах #FreeBritney в Лос-Анджелесе.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.