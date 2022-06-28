Колишньому чоловікові Брітні Спірс загрожує ув’язнення: все через весілля співачки

Чоловіка судитимуть по 4 пунктах: від переслідування до вандалізму.

Попри те, що весілля відомої американської співачки, 40-річної Брітні Спірс та її коханого — фітнес-тренера Сема Асгарі відбулося ще 9 червня 2022-го року, його відлуння "чутно" й досі. Особливо колишньому чоловікові співачки Джейсону Олександру, який намагався зірвати їй весілля, незаконно проникнувши до її будинку.

Як повідомляє hollywood reporter, 40-річний Джейсон Аллен Александер може бути притягнутий до відповідальності за звинуваченням у 4 злочинах. Чоловіка звинувачують у переслідуванні, незаконному проникненні у житло, вандалізмі та нанесенні побоїв.

Адвокат ексчоловіка Спірс не визнає провини свого підзахисного, заявляючи, що він не намагався зашкодити співачці. Проте охоронець артистки повідомив, що Джейсон намагався пробратися до будинку ще за кілька днів до весілля, але йому це не вдалося. А от у день одруження чоловік проник у будинок співачки і намагався потрапити до спальні Спірс, паралельно ведучи пряму трансляцію свого рейду в Instagram.

Читайте також: Категорія Lifestyle Образився, що не покликали на весілля? Батько Брітні Спірс подав на дочку до суду Мабуть, співачка не зможе до кінця насолодитися медовим місяцем із молодим чоловіком: її знову чекає суд із батьком.

Брітні Спірс та Джейсон Олександр

Пара одружилася 2004 року в Лас-Вегасі. Брітні та Джейсон дуже бурхливо відзначили зустріч після тривалої розлуки. Мабуть, і весілля було "по п’яні". Зазначимо, що артистці тоді було 22 роки, і це було її перше заміжжя. Однак, коли співачка зрозуміла, що зробила, вона миттєво розірвала цей шлюб через адвокатів.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою. Зазначимо, що Джейсон Александер брав активну участь у протестах # FreeBritney в Лос-Анджелесі.

Варто додати, що коли співачка стала вільною у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.