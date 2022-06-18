Образився, що не покликали на весілля? Батько Брітні Спірс подав на дочку до суду

Мабуть, співачка не зможе до кінця насолодитися медовим місяцем із молодим чоловіком: її знову чекає суд із батьком.

Батько популярної американської співачки Брітні Спірс, яка раніше видалила свою сторінку в Інстаграм з більш ніж 41 млн підписників, Джеймі Спірс вирішив "відбілити" своє ім’я та подав до суду на свою знамениту дочку, звинувативши її у наклепі.

Як повідомляє Daily Mail, чоловік звинувачує дочку в тому, що вона проводить наклепницьку кампанію проти нього в соціальних мережах, безжально очорнюючи його ім’я в Instagram. Джеймі Спірс вимагає, щоб артистку допитали під присягою. Мабуть, горе-батько чекає, що співачка спростує свої звинувачення у жорстокому поводженні з нею, поки той був її опікуном.

Усі відповідні документи Джеймі подав ще у п’ятницю, 17 червня. Зазначимо, що раніше адвокати Брітні просили чоловіка дати свідчення за звинуваченням у зловживанні опікунством, проте він вирішив усе "переграти".

Зазначимо, що на своє весілля, яке відбулося 9 червня, Брітні Спірс не запросила нікого зі своєї родини. Не було ні батьків, ні брата, ні сестри.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей. Щобільше, Спірс заявила, що її змусили пройти терапію, для чого їй довелося здати вісім флаконів крові для лікування, і при цьому їй відмовили в знеболюванні.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільнішою у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.