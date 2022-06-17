Брітні Спірс "пішла" з Інстаграма через тиждень після весілля: чим завинив 41 млн підписників

Артистка ніяк не може пробачити своєму братові та мамі.

Популярна американська співачка, 40-річна Брітні Спірс, яка 9 червня вийшла заміж за свого коханого — фітнес-тренера Сема Асгарі, знову вирішила попрощатися із соцмережами. Через трохи більше ніж тиждень після весілля, артистка видалила свою сторінку в Інстаграм з 41 млн підписників.

Конкретної причини такого вчинку співачка не назвала, проте напередодні свого "прощання" вона залишила довге повідомлення, в якому вона розкритикувала свою сім’ю за піклування та заявила, що ніколи не запрошувала брата Баяна на своє весілля.

Також "прилетіло" і батькам та сестрі Брітні. Артистка вирішила і їм пригадати, як вони поводилися з нею, поки вона була під їхньою опікою. Співачка зазначила, що через них, через те, що її 13 років постійно перевіряли на наркотики і не дозволяли навіть трохи випити, вона не пила й у свій особливий день. Хоча її мати, Лінн Спірс, а особливо брат Браян і батько Джеймі, продовжували зловживати алкоголем у неї на очах.

"Ви мене образили. І ви це знаєте!" — зазначила Спірс, додавши, що була дуже зла на брата, коли той оприлюднив факти, що ганьблять її в одному з подкастів, тому і на своєму весіллі вона бачити його не хотіла.

Чи є образа на родичів справжньою причиною такого рішення Брітні Спірс – невідомо. Як і те чи повернеться знаменитість знову на простори соцмереж.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільнішою у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.